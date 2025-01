Il MIT di Boston arriva all’Alessandrini di Vittuone

Letture: 31

L’Istituto di Istruzione Superiore Alessandrini-Mainardi di Vittuone è entrato nel progetto GTL, Global Teaching Labs, in collaborazione con il MIT – Massachusetts Institute of Technology di Boston, la prestigiosissima università americana, centro di eccellenza per lo studio e la ricerca delle discipline tecnico-scientifiche.



Il progetto coinvolge circa una sessantina di Istituti superiori su tutto il territorio nazionale e prevede la partecipazione di uno o due studenti del MIT, in genere del secondo o terzo anno, che propongono l’insegnamento delle discipline di propria competenza, interamente in lingua inglese e secondo una metodologia peculiare del MIT, che potremmo definire “didattica laboratoriale”, ma che più precisamente è il metodo TEAL (Technology Enabled Active Learning). Poichè l’istituto Alessandrini ha da sempre dato valore alla didattica del “saper fare”, i laboratori sono un fiore all’occhiello della scuola e le strumentazioni che gli studenti del MIT hanno a disposizione sono tra quelle più avanzate disponibili.

I due studenti ospiti di due famiglie dell’Alessandrini sono Tea Picconatto, che si sta occupando con le classi quinte ITIS di robotica e di informatica e Thomas Warkentine, che sta seguendo tutte le classi del liceo per chimica e biologia. I ragazzi americani sono arrivati in Italia il 6 gennaio e concluderanno questa esperienza il 25 gennaio.

Il loro coinvolgimento va, però, oltre la mera didattica, perché l’obiettivo è non solo quello di far vivere agli studenti dell’Alessandrini un’esperienza di insegnamento qualitativamente significativa o di potenziare l’uso della lingua inglese, ma intende, soprattutto, aprire gli studenti ad orizzonti internazionali, per far comprendere loro che lo studio della lingua inglese va ben oltre la barriera fisica di un’aula scolastica.

La promotrice del progetto, prof.ssa Michela Anselmo, sottolinea questo concetto: “E’ proprio questa l’idea di fondo che muove tutta la progettazione dell’ambito Internazionalizzazione dell’Istituto: far entrare l’inglese nella quotidianità dello studente come un elemento arricchente, che potrà, un domani, aprire loro le porte di un futuro globale”.