Incidente a Ossona: ciclista investito e trasportato in codice verde all’ospedale di Magenta

Letture: 3.446

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri, 21 gennaio, a Ossona, in via Baracca Francesco, all’altezza del civico 2. Erano le 17:40 circa quando un giovane ciclista di 22 anni è stato investito da un’auto. La velocità contenuta in prossimità dell’incrocio con via Padre Giuliani ha permesso che i danni fossero limitati. Sul posto, oltre ai soccorsi sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Ossona Santo Stefano Ticino.

Annunci

La centrale operativa del 112 ha inviato un’ambulanza di Ata soccorso di Zelo Surrigone il cui equipaggio si è occupato del ferito e lo ha trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Fornaroli di Magenta, in codice verde. Gli agenti della Polizia Locale di Ossona si sono occupati della gestione della viabilità e per effettuare i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulle cause dell’incidente. L’area è stata messa in sicurezza per consentire il lavoro dei soccorritori e ridurre i disagi al traffico, e l’incidente si è risolto abbastanza velocemente.