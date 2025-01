Ossona. Verso il primo Bilancio di previsione dell’era di Giovanni Venegoni, con l’ombra dei bilanci in rosso di Incontro

Letture: 3.845

Con una lunga sentenza, a Ossona, la Corte dei Conti ha nuovamente cazziato l’ormai ex amministrazione di Marino Venegoni e di Incontro relativamente alla gestione del fondo crediti inesigibili nel bilancio comunale. Ora quei debiti nei confronti dello Stato pesano sulla nuova amministrazione comunale, condotta da Giovanni Venegoni, anche se non mettono a rischio la tenuta del nuovo bilancio di previsione. ” Presenteremo il bilancio di previsione il prossimo 29 gennaio. Non è stato facile perchè abbiamo cambiato metodo chiedendo il massimo rispetto dei principi contabili e tagliando alcune spese.” Ha detto l’assessore al Bilancio Marina Roma.

L’assessore ha le sue buone ragioni a lamentarsi della fatica fatta a far quadrare i conti di Ossona. Come abbiano negli anni raccontato, prima ancora che la Corte dei Conti cominciasse a pronunciarsi, ci siamo occupati parecchio del bilancio di Ossona e dei suoi crediti impossibili da esigere. Lì, in quel pozzo rosso, c’erano le tasse che avrebbe dovuto versare la Bertola, ma anche alcune altre aziende. Tasse non riscosse, ma in ogni caso messe negli attivi di bilancio e prelevate in qualità di anticipo di cassa sin dal 2016. E cosí succedeva che se il bilancio di previsione stava in piedi, il bilancio rendiconto finiva in rosso.

Ora, rispetto all’ultimo bilancio dell’amministrazione di Marino Venegoni, la Corte dei Conti ha messo i puntini sulle “i”. Il fondo debiti inesigibili ha determinato per il 2024 un disavanzo di gestione di almeno 171mila euro. Cifra che andrà a pesare in negativo sui bilanci dei prossimi anni. Il bilancio rendiconto andrà corretto e il nuovo bilancio di previsione del2025 ripartirà tenendo conto della scomoda eredità lasciata da Incontro.

