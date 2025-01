Incidente a Milano. La 47 finisce contro un albero: 9 feriti

Letture: 5.475

Un grave incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, in piazza Serafino Belfanti. L’autista di un autobus della linea 47 dell’ ATM ha perso il controllo e si è schiantato contro un albero. L’impatto ha causato il ferimento di nove persone, trasportate in codice giallo e verde negli ospedali della città. L’urto dell’autobus è stato talmente violento che ha provocato anche il danneggiamento del reggi cavo di alimentazione delle linee filobus 90 e 91, causando disagi alla circolazione nell’area.

La chiamata alla centrale operativa è arrivata all1 17.46, pochi attimi dopo l’incidente e sul posto sono state inviate 2 ambulanze della Croce Bianca di MIlano, Una della Croce Viola di Rozzano e una della Amb, che si sono occupati di soccorrere i 9 passeggeri rimasti feriti nell’incidente. Si tratta di 3 ragazze, una di 21 anni, due di 22 anni, una di 23 anni, due donne di 49 e 63 e anni, un ragazzo di 22 anni e due uomini di 55 anni e 66 anni.

I feriti più gravi sono stati soccorsi e trasportati, in codice giallo al Policlinico, al San Carlo e al San Paolo, mentre due persone, in condizioni meno pericolose sono state portate all’ospedale di Rozzano in codice verde. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando di via Messina, supportati da un’autogru per rimuovere l’autobus incidentato. La polizia locale del comando di via Beccaria ha gestito la viabilità e avviato i rilievi per accertare le cause dello schianto. Non si conoscono ancora le cause, ma non è da escludere un malore dell’autista, che è fra i feriti.

L’incidente ha bloccato la circolazione nella zona per diverse ore, complice anche il danno ai cavi elettrici delle linee filobus. Le operazioni di rimozione del mezzo e di messa in sicurezza dell’area si sono protratte fino a tarda serata.