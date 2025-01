Arriva il falò di Sant’Antonio. Cena a Marcallo con Casone

Letture: 1.245

Venerdì prossimo sarà la serata dei falò di Sant’Antonio. La sera e la notte del 17 gennaio, come da tradizione, si scaccerà l’inverno e si tenterà di scaldarsi un pochino, prorpio nel momento tradizionalmente più freddo. Falò e cene a base di polenta, bruscitt, mazapan e salamini si svolgeranno in tutti i paesi del circondario, e i vigili del fuoco hanno già una mappa di dove si troveranno i vari falò, per evitare la false uscite. Perlomeno, speriamo che tutti abbiano avvisato i loro comuni, in modo che i vigili del fuoco abbiano una mappa aggiornata degli eventi. A Marcallo con Casone non mancherà la tradizionale cena in sala Cattaneo organizzata dalla locale sezione della Lega.

La cena della Lega, dicono i leghisti marcallesi tramite un comunicato stampa è un appuntamento che quest’anno festeggia il 20esimo anniversario, in pratica la cena di Sant’Antonio viene organizzata sin da quando esiste Sala Cattaneo. “E’ con grande orgoglio che rinnoviamo questa iniziativa, nata per creare un momento di incontro e di condivisione nel nome delle tradizioni locali. Vi aspettiamo numerosi per trascorrere qualche ora in compagnia e allegria”. L’invito è aperto a tutti i cittadini, leghisti e non leghisti. Per prenotare va chiamata Daniela Tartaglia via whatsapp al numero 3283510579.