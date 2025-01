Bonus 2025: quali sono le novità principali per tutti i tipi di lavori compreso l’efficientamento energetico

Letture: 2.443

Come specificato in questo articolo i bonus 2025 per la casa dovrebbero subire alcune modifiche considerevoli e per questo Superbonus, Ecobonus, Sismabonus e bonus ristrutturazioni sono destinati a cambiare. Le detrazioni genericamente saranno ben sotto il 70% e per le seconde case o quelle di cui ancora non si esercitano i diritti reali si scenderà anche sotto al 50%.

Importanti modifiche anche per i lavori di efficientamento energetico. Una su tutte è lo stop fermo e deciso dell’Unione Europea ai bonus sulle caldaie. Fermo che anche il governo italiano dovrà rispettare. Scopriamo meglio i dettagli quindi di questa situazione. Gli incentivi di efficientamento energetico per cosa saranno validi?

Bonus risparmio energetico: su quali impianti e quanto in detrazione

Indubbiamente saranno mantenuti per ristrutturazioni in cui si prevede di sostituire il sistema di riscaldamento vecchio con sistemi di riscaldamento innovativi. E quali sono? Sicuramente gli impianti che vanno con le pompe di calore ad acqua, terra o aria.

Oggetto di incentivi sono ancora gli impianti, perfetti per zone molto soleggiate della nostra penisola come quelle del Sud. Quindi quelli che prevedono l’installazione di pannelli solari o di fotovoltaici. Così come potrebbe essere il momento, se si sta pensando a una ristrutturazione completa del soggiorno (ecco qui alcune linee guida), di pensare a una modifica radicale installando il riscaldamento a pavimento, che ha una resa energetica eccellente.

Incentivi che varranno anche per i condomini e non solo per le abitazioni private. Per esempio, per quelli che vorrebbero installare un impianto a pompa di calore e potrebbero usufruire di un Ecobonus del 65%.

Bonus 2025: cosa accade a Ecobonus, Sismabonus, bonus ristrutturazione, bonus mobili e bonus barriere

Ecobonus e Sismabonus 2025

Come sarà la situazione per gli altri bonus? Il Superbonus non è più operativo e per ora non verrà riproposto. L’Ecobonus sarà mantenuto con detrazione al 65%, consentendo anche ai privati di poter modificare i propri impianti con altri di maggior risparmio energetico.

Per quanto riguarda il Sismabonus la detrazione fiscale resterà al 50% del costo sulle prime case e solo al 36% per le seconde e terze. Resta fissato il tetto massimo spendibile di 96.000 euro. E in futuro pare che l’importo detraibile sarà sempre più inferiore, arrivando anche sotto al 40%.

Bonus ristrutturazione

Il Bonus ristrutturazione potrebbe essere allargato includendo dentro gli impianti e i sistemi antincendio garantendo maggior sicurezza agli edifici.

Bonus verde

Il Bonus Verde verrà ridotto al 36%, consentendo lo stesso la sistemazione delle aree esterne a servizio delle abitazioni e, quindi, confermando una svolta green.

Bonus barriere architettoniche

Il bonus per l’installazione di ascensori e montacarichi e per la sostituzione di gradini con rampe e tutti quelli a disposizione delle persone portatrici di disabilità in casa e nei condomini resterà in vigore. Per maggiori informazioni su come richiederlo e cosa può rientrare in questa agevolazione consulta: https://biblus.acca.it/bonus-barriere-architettoniche/.

Bonus mobili

Anche il bonus mobili per l’anno che verrà dovrebbe restare fissato al 50%, consentendo così l’acquisto di mobili e di elettrodomestici di ultima generazione. Va ricordato che questo bonus vale per l’acquisto di forni non inferiori alla classe A, di lavatrici, lavasciuga e lavastoviglie di classe superiore alla D e di frigoriferi e congelatori con classe maggiore di F.