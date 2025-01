Come abbinare gli stivali texani: outfit di tendenza per ogni occasione

Letture: 1.934

Gli stivali texani, icona di stile praticamente senza tempo, sono tornati alla ribalta nelle ultime stagioni moda e sono protagonisti delle passerelle e dello street style. Perfetti per chi cerca un look grintoso ma allo stesso tempo raffinato, questi stivali si adattano a diversi outfit e occasioni. Se ti stai chiedendo come abbinarli per ottenere un look di tendenza, continua a leggere per scoprire i migliori suggerimenti per il tuo guardaroba!

Annunci

Stivali texani: una tendenza senza tempo

Gli stivali texani nascono come calzature pratiche per i cowboy del vecchio West, ma oggi sono un must-have della moda contemporanea. Il loro design unico, caratterizzato da punte affusolate, tacco medio inclinato e ricami decorativi, li rende perfetti per aggiungere un tocco di carattere a qualsiasi outfit. Non è un caso che siano stati protagonisti delle passerelle delle ultime stagioni, come dimostrano le collezioni segnalate da Vanity Fair.

Gli abbinamenti migliori

Ecco alcune idee per abbinare gli stivali texani o camperos e creare outfit di tendenza.

Annunci

Con un abito floreale

Un classico abbinamento per gli stivali texani è con un abito midi o maxi a fantasia floreale. Questo look combina il romanticismo del vestito con il carattere deciso degli stivali, creando un contrasto equilibrato. Ideale per una passeggiata in città, oppure un brunch domenicale.

Jeans e camicia

Per un outfit casual ma raffinato, abbina i tuoi texani a un paio di jeans slim o bootcut e una camicia bianca oversize. Puoi completare il look con una cintura in pelle e accessori minimal. Questo stile, semplice e sempre attuale, è perfetto per le occasioni informali e diurne.

Annunci

Gonna di pelle e maglione oversize

Se vuoi osare con un look decisamente più grintoso prova ad abbinare gli stivali a una gonna in pelle e un maglione oversize. Questo outfit combina texture e stili diversi, garantendo un risultato decisamente più sofisticato e moderno, adatto a personalità più briose e che amano sperimentare accostamenti inusuali nella moda.

Stivali texani per ogni occasione

Gli stivali texani non sono riservati solo agli outfit casual: con gli accessori giusti, puoi portarli anche in contesti leggermente più formali. Opta per un modello sobrio e abbinalo a un tailleur pantalone o a un abito midi dal taglio essenziale. Per una selezione di modelli di altissima qualità, sia classici che più originali (specialmente in fatto di colore e tessuto) puoi dare un’occhiata su questo sito.

Annunci

Colori di tendenza per gli stivali texani

Gli stivali texani sono disponibili in una varietà di colori e materiali che permettono di adattarli a qualsiasi stile.

nero classico: perfetto per un look elegante e senza tempo;

beige e marrone: ideali per outfit dai toni caldi e naturali. Si tratta della nuance classica e storica di questo modello di calzature;

bianco: per chi vuole osare con uno stile più moderno e fresco;

colori pastello, metallizzati e laminati: tornati in luce in outfit più particolari, possono accontentare i gusti delle fashioniste più accanite.

Un trend in continua crescita

Gli stivali texani non sono un semplice un accessorio di moda, ma un simbolo di tendenza in continua evoluzione. Negli ultimi anni, il mercato delle calzature ha registrato una crescita significativa, con un incremento delle vendite online di oltre il 20% all’anno solo in Italia, secondo i dati di settore. Gli stivali texani, in particolare, hanno visto un’impennata di popolarità, grazie alla loro versatilità e al fascino senza tempo.

Curiosamente, il mercato globale delle calzature western è stimato in oltre 2,5 miliardi di dollari, con una crescita costante dovuta all’interesse delle nuove generazioni! In Italia, il 40% degli acquirenti di stivali texani dichiara di sceglierli per il mix unico di stile e comfort, mentre le vendite di modelli eco-friendly o realizzati con materiali sostenibili sono aumentate del 15% solo nell’ultimo anno (a dimostrazione di una green-mania sempre più forte in tutto il settore moda).

Sul nostro sito abbiamo analizzato i dati provenienti da studi di settore: puoi recuperare qui l’articolo.