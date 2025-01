Abbiategrasso, aggressione in via Diaz. 1 ferito

Letture: 3.010

Questa mattina alle 10,40 è arrivata una chiamata al Nue 112 per una richiesta di soccorso per un 27enne residente ad Abbiategrasso. il giovane era stato ferito durante un’aggressione avvenuta in via Diaz all’altezza del numero civico 10. La centrale operativa ha inviato sul posto un’ambulanza della Croce verde di Trezzano sul Naviglio e la radio mobile dei carabinieri.

Giunti sul posto i soccorritori e i carabinieri hanno trovato solo il 27enne, ferito ad una gamba da un corpo contundente. Il ragazzo è stato medicato e poi portato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Magenta, in codice verde. Le sue condizioni di salute non sono preoccupanti e non è in pericolo di vita, nonostante l’ambulanza sia inizialmente uscita in codice rosso. Il codice del triage è stato infatti declassato a verde non appena i sanitari hanno misurato i suoi parametri vitali e hanno iniziato le medicazioni. L’arma utilizzata dall’aggressore non è ancora stata ancora identificata compiutamente . I carabinieri hanno immediatamente iniziato le indagini e sono sulle tracce dell’identità del feritore.