87 IPhone ritrovati dalla polizia. Li stavano stagnolando, ma non è bastato

Ritrovati 87 IPhone rubati. Nella notte fra sabato e domenica scorsi, in viale Stelvio, la polizia ha proceduto a fermare, accusandoli di ricettazione, 2 pakistani di 41 e 42 anni, indagandone un terzo per complicità. Hanno anche recuperato gli IPhone rubati all’incirca fra il 5 e l’11 gennaio scorsi, in vari luoghi della città. I poliziotti li hanno sorpresi in un’auto parcheggiata, mentre stavano impacchettando i telefoni con dei fogli di alluminio per cucina, nel tentativo di bloccare il segnale Gps e le possibilità che fossero rintracciati dai proprietari.

Come impacchettatori, però, non erano molto bravi, tanto che due giovani donne sono riuscite a ricevere il segnale dei loro IPhone, quasi contemporaneamente. Così li hanno geolocalizzati e hanno chiamato la questura, indicando il punto dove dovevano trovarsi i ladri. Una delle giovani donne aveva subito il furto dello smartphone alla stazione ferroviaria di Trenord di piazza Cadorna la mattina del 9 gennaio, mentre l’altra aveva localizzato il telefono della madre che era stata derubata dell’ IPhone mentre si trovava su un tram.

Ignari si quel che succedeva i pakistani quando la polizia li ha raggiunti stavano ancora impacchettando gli 87 IPhone. Al controllo dei documenti attraverso il sistema digitale interforze , il pakistano 41enne è risultato essere un ricercato internazionale. a suo carico c’era un mav, cioè un mandato di arresto europeo, per reati contro al persona.

In questura poi i poliziotti hanno iniziato a spacchettare e a cercare i proprietari degli IPhone. 36 sono stati subito identificati e hanno riavuto il loro IPhone. In un caso, il proprietario non aveva ancora denunciato il furto, e si è precipitato in commissariato, alle 2 del mattino, a perfezionarla per poter riavere subito il suo telefono. All’appello mancano ancora 40 telefoni. Alcuni hanno la prima pagina in cinese. In ogni caso, fra qualche giorno la polizia di stato pubblicherà sul sito istituzionale la foto e la descrizione di ogni telefono, così che chi si recherà in questura con la denuncia, di furto, potrà riavere il suo IPhone.

















