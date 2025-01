ITA Airways inaugura la tratta Roma – Tripoli: si torna a volare direttamente in Libia dopo 10 anni

Letture: 4.702

Una bella notizia su Ita Airways da Enac. Da domani, domenica 12 gennaio 2025, l’Italia e la Libia ripristinano il collegamento aereo commerciale diretto, ponendo fine a una pausa durata oltre dieci anni. Questo importante traguardo vede protagonisti il vettore italiano ITA Airways e la compagnia libica Medsky, che insieme aprono nuove prospettive economiche e culturali per entrambe le nazioni.

Un lungo percorso di cooperazione

Il ritorno del collegamento diretto è il risultato di un intenso lavoro di diplomazia e coordinamento. Il Presidente dell’ENAC, Pierluigi Di Palma, insieme alle strutture tecniche dell’ente, ha guidato il processo con il supporto dell’AISE e dell’Ambasciata italiana a Tripoli. Un momento cruciale è stata la visita di ottobre 2024 a Tripoli, durante la quale Francesco Presicce, Accountable Manager di ITA Airways, ha rafforzato l’impegno per il progetto.

La decisione di riattivare i voli è stata ulteriormente consolidata durante un incontro il 10 dicembre 2024 presso l’ENAC, che ha visto la partecipazione di Belkasem Haftar, Presidente del Fondo per la Ricostruzione della Libia. Questo dialogo ha confermato la volontà di promuovere la collaborazione tra i due Paesi attraverso il trasporto aereo.

Un ponte tra due nazioni

“Lo spirito di amicizia che unisce i due Paesi – ha dichiarato il Presidente Di Palma – viene rafforzato dal collegamento diretto e dall’opportunità di stringere, con maggiore facilità, rapporti culturali, economici e commerciali”. Di Palma ha sottolineato come l’ENAC abbia svolto un ruolo cruciale nella creazione di sinergie tra gli attori coinvolti, sia in Italia che in Libia. L’iniziativa si inserisce nell’ottica strategica del Governo italiano, evidenziata dalla recente visita del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Business Forum tenutosi a Tripoli a ottobre 2024.

Di Palma ha inoltre evidenziato come il trasporto aereo rappresenti un ponte per unire culture diverse, rafforzare gli scambi e favorire le relazioni tra i popoli. Questo traguardo è un esempio concreto di come il trasporto aereo possa promuovere il benessere e la crescita delle comunità coinvolte.

La cerimonia inaugurale

Il volo ITA Airways Roma-Tripoli sarà inaugurato domenica 12 gennaio con una cerimonia presso l’aeroporto di Roma Fiumicino. Il momento simbolico del taglio del nastro precederà il volo verso Tripoli, dove sarà organizzato un evento celebrativo dall’Ambasciatore d’Italia a Tripoli, Gianluca Alberini. All’evento parteciperanno figure di spicco come Mohamed Salem Shahoubi, Ministro dei Trasporti della Libia, e Mohamed Shlebik, Presidente dell’Autorità dell’Aviazione Civile della Libia (LyCAA).

Tra i rappresentanti italiani saranno presenti l’Ambasciatore Riccardo Guariglia, Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e il Presidente dell’ENAC Pierluigi Di Palma. La delegazione comprenderà anche Fabio Nicolai, Direttore Generale ENAC f.f., e altri rappresentanti delle istituzioni e del settore aeronautico, tra cui Pier Francesco Bresciani della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Nicola Colicchi della Camera di Commercio Italo-Libica e Davide Tangorra di ENAV.

Opportunità future

La riattivazione del collegamento diretto tra Italia e Libia non è solo un evento simbolico ma rappresenta anche un’opportunità concreta per rafforzare le relazioni economiche e culturali tra i due Paesi. Medsky e ITA Airways offrono un canale diretto che facilita gli scambi e stimola la cooperazione in settori strategici come il commercio, il turismo e la cultura., nell’ambito della ricostruzione del paese. Questo progetto sottolinea l’importanza del dialogo e della collaborazione internazionale nel settore del trasporto aereo, che si conferma un elemento chiave per lo sviluppo e la crescita condivisa.