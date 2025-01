Ossona. Incendio nel cortile della Pesa. Un uomo ferito mentre il suo micio è morto

Letture: 2.000

Questa sera intorno alle 17.30 un incendio si è verificato in una case all’interno del cortile di via Patrioti 15, chiamato anche la corte della Pesa. Un uomo è rimasto intossicato dal fumo che ha invaso la sua casa dopo che il tetto ha preso fuoco. Allertato il nue 112, sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco delle caserme di Rho e di Inveruno con tre mezzi. I caschi rossi hanno spento velocemente le fiamme che avevano consumato solo una piccola porzione del tetto.

Probabilmente la stufa era stata accesa mentre la canna fumaria non era stata perfettamente pulita. Un pericolosissimo incidente molto comune nei mesi freddi . Il proprietario di casa si era appisolato e si è fortunatamente svegliato in tempo.

Insieme ai vigili del fuoco sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno trasportato il malcapitato proprietario della casa al pronto soccorso dell’ospedale di Magenta, in codice giallo. Aveva infatti respirato molto fumo. Non ce l’ha fatta purtroppo il povero micio di casa che i pompieri hanno trovato morto nel cortile. Investito dal fumo era riuscito solo a trascinarsi fuori dalla casa. Della viabilità e della Sicurezza della via Patrioti di sono occupati gli agenti della polizia locale di Ossona Santo Stefano Ticino.

