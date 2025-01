Milano in lutto, addio al vigile del fuoco Filippo Masi: funerali domani a Santa Maria di Lourdes

Letture: 2.701

Milano, domani l’ultimo saluto al Capo Reparto Filippo Masi, vigile del fuoco deceduto in un incidente. Dalle 11.30 di questa mattina è stata aperta la camera ardente nella sede centrale dei Vigili del Fuoco in via Messina i milanesi potranno rendere omaggio al Capo Reparto Filippo Masi. Il collega, tragicamente deceduto la sera del 27 dicembre mentre tornava a casa dopo aver terminato il turno, sarà ricordato da amici, colleghi e cittadini che vorranno salutarlo per l’ultima volta.

La camera ardente resterà aperta fino alla mattina di domani, alle 10, permettendo così a quanti lo hanno conosciuto di partecipare a un momento di raccoglimento. L’atmosfera è di grande dolore ma anche di profonda gratitudine per l’impegno e il sacrificio con cui Masi ha servito la comunità.

I funerali nella Chiesa di Santa Maria di Lourdes

Le esequie si terranno domani mattina alle 10.30 presso la Chiesa di Santa Maria di Lourdes, in via Fratelli Induno, a Milano. Si prevede una partecipazione numerosa, con la presenza del Corpo dei Vigili del Fuoco, colleghi e rappresentanti delle istituzioni. Il Capo Reparto Filippo Masi, stimato per la sua dedizione al lavoro e il suo spirito di servizio, lascia un vuoto incolmabile non solo nella famiglia, ma anche tra i colleghi che lo ricordano come un esempio di professionalità e umanità. L’a comunità’ intero copro dei caschi rossi si stringe attorno alla famiglia in questo momento di dolore, riconoscendo l’importanza e il valore del lavoro quotidiano dei vigili del fuoco, spesso esposti a rischi e sacrifici.

Una tragica scomparsa

L’incidente stradale che ha causato la morte di Masi ha scosso profondamente l’ambiente lavorativo e la cittadinanza. Rientrava a casa dopo aver svolto il suo turno di servizio, dimostrando ancora una volta la dedizione che lo ha contraddistinto per tutta la carriera. Domani sarà una giornata di commozione e riflessione per Milano, che renderà onore a un uomo che ha dedicato la sua vita alla protezione degli altri.