Milano, i carabinieri salvano una 14enne in difficoltà alla MM Garibaldi

Basta un attimo di sconforto e può consumarsi una tragedia senza rimedio. Per i carabinieri della radiomobile di Milano, quell’attimo è stato lungo 8 minuti. il tempo che il militare della centrale operativa è riuscito a tenere al telefono una ragazzina di 14 anni, che era in un forte stato di malessere, intanto che i suoi colleghi la raggiungevano alla stazione della metropolitana di Porta Garibaldi. la hanno trovata che piangeva disperatamente, consolata e poi riconsegnata alla famiglia.

Cosa è successo

La mattina del 7 gennaio, alla fermata metropolitana di Garibaldi a Milano, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile, in collaborazione con gli operatori della Centrale Operativa, hanno evitato che una ragazza di soli 14 anni compisse gesti estremi. La ragazzina aveva contattato il numero di emergenza 112, manifestando la propria intenzione di compiere atti autolesivi. C’era il timore che, in preda alla disperazione, potesse dar seguito ai suoi propositi.

Un militare della Centrale Operativa ha avviato un dialogo con la ragazza, cercando di tranquillizzarla e trattenendola telefonicamente per oltre 8 minuti, il tempo necessario per consentire ai due equipaggi inviati sul posto di raggiungerla.

La situazione a porta Garibaldi

I Carabinieri hanno quindi rintracciato la giovane sulla banchina della linea metropolitana verde, in direzione Abbiategrasso. La 14enne, trovata in lacrime e ancora in contatto telefonico con l’operatore della Centrale, è stata avvicinata e rassicurata dai militari. Grazie alla loro capacità di instaurare un rapporto di fiducia e alla prontezza nell’intervento, è stato possibile riportare la calma nella situazione. Dopo essere stata tranquillizzata, la ragazza è stata affidata alla famiglia, mettendo fine a un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Grazie a quegli 8 minuti, il suo destino sarà probabilmente diverso.