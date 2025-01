Senago. Incendio in una mansarda: 78enne salvata dai vicini, è in ospedale

Letture: 1.457

Le fiamme di un incendio hanno devastato un appartamento al terzo e ultimo piano di una palazzina di Senago, in via Carlo Levi 4 nella notte tra domenica e lunedì 6 gennaio. La donna, di 78 anni, che abitava l’appartamento è rimasta intossicata dal fumo ed è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Niguarda. Deve la sua vita ai vicini di casa, intervenuti tempestivamente.

L’incendio divampato dalla cucina

L’allarme è scattato alle 23:59, quando una chiamata al 112 ha segnalato un incendio al civico 4. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri di Rho un’ambulanza della CroceRossa di Paderno, un’automedica e un mezzo areu per il soccorso attrezzato. Secondo le prime ricostruzioni dei vigili del fuoco, il rogo sarebbe partito dalla cucina per poi propagarsi all’intero appartamento. La donna che vi abitava, è stata soccorsa dai vicini, che l’hanno aiutata a uscire in strada prima dell’arrivo dei vigili del fuoco.

Diverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano si sono occupati di spegnere le fiamme. Hanno lavorato fin circa alle 2 del mattino, per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. La 78enne è stata soccorsa e poi trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Niguarda, dove è disponibile, all’occorrenza, la camera iperbarica per trattare le intossicazioni. L’abitazione ha subito danni gravissimi, ed è ora inagibile.

L’esatta dinamica dell’incendio è, però, ancora in corso di accertamento. Chissà, in questi giorni di grande freddo non si può mai smettere di fare attenzioni alle stufette, di vario tipo, e camini, sia per possibili corto circuiti, sia per l’incendio dei lapilli di legna bruciata.