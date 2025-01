Milano, principio di incendio all’ospedale Galeazzi. Risolto anche con la prevenzione

Letture: 1

Questo pomeriggio, intorno alle 14:30 all’interno di un locale posto al primo piano dell’ospedale Galeazzi Sant’Ambrogio a Milano proprio sopra il Pronto Soccorso, si è sviluppato un principio di incendio. Sul posto Si sono precipitate 6 mezzi e 6 squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che le hanno contenute, utilizzando la compartimentazione già predisposta, che ha permesso di mettere immediatamente in sicurezza tutta l’aria interessata, liberandola particolarmente dai fumi che si erano prodotti. In questo modo non è stato necessario neppure effettuare la l’evacuazione del presidio ospedaliero.

Nell’incidente non sono rimaste coinvolte persone. 6 attualmente i vigili del fuoco stanno ancora proseguendo con le bonifiche e con le verifiche strutturali della zona in cui si è sviluppato l’incendio. Le cause sono ancora da stabilire. Un incidente può sempre capitare, ma quando si è pensato e si è provveduto a definire dei buoni piani antincendio, ben organizzati, pericoli e disagi sono ridotti sempre al minimo. L’ospedale Gaelazzi Sant’Ambrogio si trova vicino al centro di Milano Fiera, all’interno dell’area ex Expo.