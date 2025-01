Cisliano. Abbandonato 25enne morto sulla provinciale

Letture: 2.604

Sono ancora in corso rilievi per ricostruire cosa è successo questa sera lungo la strada provinciale 236, nel comune di Cisliano, appena prima della rotonda all’incrocio con la provinciale 114 per Malpensa. All’inizio di via regina Elena, in una zona buia, intorno alle 21, è stato trovato il cadavere di un marocchino di circa 25 anni. Aveva delle ferite che potrebbero essere compatibili con quelle che possono procurare le armi da sparo.

Annunci

Per il momento non si può sapere molto di piú. I carabinieri e il magistrato di turno stanno eseguendo i rilievi e cercando le tracce nei dintorni. È una zona isolata e non ci sono telecamere. Anche se ci sono dei varchi stradali che riprendono le auto che passano non è detto che chi ha portato lí marocchino vi sia passato sotto. In quella zona ci sono molte strade di campagna che permettono di evitarli. Sarà necessario avere pazienza qualche giorno prima di poter avere altre notizie sulla vicenda.

La chiamata alla centrale operativa del 112 è arrivata alle 21.12. Poco dopo sul posto c’erano un’automedica proveniente da Milano, un’ambulanza della croce Bianca di Magenta, i Vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso. Per il 25enne non c’era più nulla da fare.

Annunci