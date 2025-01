Figino,Milano. Il corpo di un uomo recuperato nel canale di Via Silla dai Vigili del fuoco

Letture: 2.587

Questa sera verso le 19 la centrale operativa del 112 ha inviato i Vigili del fuoco e la squadra sommozzatori in via Silla, nel quartiere Figino, perché nel canale di irrigazione, nei pressi del ponte poco prima dell’incrocio con la Statale 11, era stato avvistato il cadavere di un uomo. Ai Vigili del fuoco è toccato il triste compito di cinturare la zona del ritrovamento, non perdere di vista il corpo e prepararsi al recupero notturno econ la temperatura particolarmente bassa, in attesa dell’arrivo della squadra della polizia scientifica. Nella zona la temperatura era vicina allo zero.

L’arrivo del magistrato di turno e della squadra della polizia scientifica ha dato il via alle operazioni di recupero del corpo che è apparso subito in condizioni pietose. Verso le 22 è stato comunicato che il recupero era avvenuto e che si tratterebbe di un uomo di razza caucasica. Impossibile, per ora, definire l’età. I resti erano in avanzato stato di decomposizione. Sul posto oltre ai sommozzatori del gruppo saf c’è il nucleo Uni coadiuvato dal personale e dai mezzi della caserma di via Sardegna.

Il caso e i rilievi sono stati affidati alla polizia scientifica della questura di Milano, che si occuperà dell identificazione. Atre notizie saranno diffuse nelle prossime ore,non appena arriveranno in redazione.

