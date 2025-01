Milano. Incendio in viale Sarca, questa mattina

Letture: 2.578

Alle 6:30 di questa mattina, in un magazzino di circa 2.000 metri quadri in viale Sarca 336, zona Bicocca, a Milano, è scoppiato un incendio di vaste dimensioni.

Annunci

Sin dal primo momento sono presenti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con 8 mezzi. Al momento non risultano coinvolte persone. Ad andare a fuoco sono materiali edili e alcuni macchinari . Pur essendo un incendio particolarmente complesso e impegnativo, Vigili del fuoco fanno sapere che le fiamme risultano già sotto controllo.

Per dare assistenza ai vigili del fuoco sul posto si trovano le ambulanze della Croce Rossa di Cusano Milanino, mentre forze dell’ordine e la polizia locale stanno effettuando le operazioni di sicurezza per i passanti. La zona è quella dell’università Bicocca, per fortuna è ancora tempo di ferie e il traffico nella zona è ancora poco. Non si esclude però che la zona fra via Fulvio Testi che incrocia viale Sarca e in realtà in questo momento sia bloccata. Altre notizie saranno date in seguito.

Annunci