Capodanno a Milano. 122 incidenti causati dai petardi e fuochi d’artificio

I Vigili del fuoco del comando provinciale di Milano hanno reso noto il bilancio degli interventi nella notte di capodanno. Sono stati 122 e per lo più hanno interessato Milano città .

Si è trattato in particolare di incendi su terrazzi, scatole di fuochi di artificio dispersi per strada. Inoltre in alcuni punti della città i Vigili del fuoco sono stati chiamati per spegnere focolai di incendi a causa di materiale vario accatastato. I Presidi disposti in Piazza Duomo e Piazza Selinunte, la famigerata zona di San Siro, sono stati efficaci e hanno permesso di fornire una pronta risposta ai numerosi micro incendi.