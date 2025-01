Incidente a Milano, in viale Marche. Tassista 69enne contro un palo

Letture: 3.560

Alle 7:17 di questa mattina una chiamata al 112 ha chiesto aiuto per un incidente stradale avvenuto in viale Marche, all’angolo con viale Zara. Lo si potrebbe contemporaneamente definire anche un incidente sul lavoro in quanto l’auto che è andata a sbattere contro il palo della luce che si trova sulla banchina dei binari del tram, è un taxi e l’unico ferito è il tassista 69enne.

La centrale operativa del 112 ha inviato sul posto un’ambulanza della Croce Viola di Milano e un’auto medica. I soccorritori hanno assistito il taxista che è stato poi trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Fatebenefratelli di Milano in codice giallo. Il taxi era nella classica posizione di chi sterza all’improvviso per evitare un ostacolo. Purtroppo per il tassista quella manovra lo ha portato a schiantarsi. Il botto è stato così violento che ha fatto esplodere gli airbag. La dinamica dell’incidente e i motivi perché hanno portato a quella manovra improvvisa sono al vaglio della polizia locale di Milano che è intervenuta sul posto per i rilievi.

Qualche curiosità la pone l’età del tassista, 69 anni. Non è un’età avanzata per guidare, ma è normale chiedersi come mai fosse ancora al lavoro due anni dopo l’età pensionabile e in un giorno festivo come il primo di gennaio. La risposta potrebbe essere una delle più semplici. Come per tutti i liberi professionisti, la necessità di guadagnarsi il pane porta a superare i limiti imposti dall’INPS. Insomma e il 2025 inizia con una bella domanda sulla crisi economica e sulle condizioni dei lavoratori, specie quelli a partita IVA.

