Milano, puzza misteriosa: Evacuato il Cinema Anteo. Indagini in corso

A causa di una forte puzza misteriosa e acre che si è sparsa velocemente circa 500 persone che si trovavano ieri sera nel cinema Anteo, nel centro di Milano, e stavano assistendo alla proiezione di un film, sono evacuate seguendo le istruzioni di emergenza. Nessuno è rimasto ferito ma la puzza, che proveniva dall’esterno, si è sparsa in tutto il quartiere, fra via Moscova e Largo la Foppa. Sul posto sono intervenuti I vigili del fuoco del comando di via Messina, che stanno indagando per scoprirne l’origine, e le sqaudre tecniche di Unirete e A2A.

La chiamata alla centrale operativa del 115 è arrivata, tramite il Nue 112 , alle 20.45. i Vigili del fuoco di Milano sono intervenuti in piazza XXV Aprile, dove si trova il cinema Anteo, con 3 mezzi. Dopo una prima ispezione nei locali del cinema, i tecnici hanno verificato che la puzza acre non aveva origine interna, ma proveniva dall’esterno ed era penetrata nella multisala attraverso l’unità trattamento aria del sistema di ventilazione.

Squadre tecniche sul posto

In supporto ai Vigili del fuoco sono arrivate anche le squadre tecniche dei servizi Unireti e A2A per cercare di individuare la fonte dell’odore. Al momento, però, non è stato possibile identificarne l’origine. Nel frattempo, l’area interessata dal fenomeno si è ampliata, e la puzza ha raggiunto via Moscova, via Statuto e Largo La Foppa.

Nessun ferito, ma le indagini sono in corso

Fortunatamente, non si registrano feriti né persone coinvolte direttamente. Le autorità stanno continuando con le ispezioni per localizzare l’origine dell’odore acre e nauseabondo, che resta un mistero. La situazione è monitorata costantemente anche questa mattina per garantire la sicurezza della popolazione