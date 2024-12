Corbetta. Vandala 47enne sfonda i finestrini delle auto parcheggiate

Letture: 3.253

Una 47enne di Corbetta è stata arrestata dai carabinieri della radiomobile di Abbiategrasso la sera dello scorci 29 dicembre. I militari l’anno sorpresa mentre infrangeva i vetri delle auto parcheggiate in via fratelli di Dio a Corbetta.

Cosa è successo

Poco prima delle 22 del 29 dicembre al Nue 112 hanno iniziato ad arrivare telefonate che segnalavano il rumore di vetri infranti in via fratelli di Dio, a Corbetta. Inoltrate immediatamente alla centrale operativa dei carabinieri, sul posto sono stati inviati i carabinieri radiomobile della compagnia di Abbiategrasso. I militari hanno rintracciato quasi subito la donna, una 47enne di Corbetta, che aveva in mano un grosso sasso e stava sfondando i finestrini delle auto parcheggiate. Prima dell’arrivo dei carabinieri aveva fatto in tempo a danneggiarne 4. La donna è stata bloccata e arrestata. Dovrà rispondere di danneggiamento aggravato.

La 47enne ha passato la notte in camera di sicurezza e ieri mattina è stata interrogata dal giudice che ha convalidato l’arresto. Non è emerso nessun legame con i proprietari delle automobili vandalizzate e le motivazioni del gesto rimangono un mistero. La donna stessa non ha detto nulla che potesse chiarirle. Il giudice, dopo l’udienza per direttissima, ne ha disposto la scarcerazione. La donna dovrà rifondere i danni provocati.

