Milano, aeroporto di Linate. Scoperto un traffico di coralli protetti: 24 esemplari sequestrati

I funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Milano 3 e i Finanzieri del Comando Provinciale Milano hanno trovato e sequestrato 24 coralli della specie “Scleractinia spp”, mentre erano in servizio all’aeroporto di Linate. I coralli appartenevano alle specie protette dalla Convenzione di Washington – C.I.T.E.S., nell’elenco presente nella II appendice. Il peso totale del corallo che un viaggiatore aveva tentato di importare è di 1,35 kg. E’ successo lo scorso 24 dicembre.

Coralli protetti nascosti in valigia

I coralli, morti, erano nascosti all’interno della valigia di un passeggero proveniente da Guam, l’isola dell’arcipelago delle Marianne, in Micronesia, ma i cui abitanti sono cittadini statunitensi. Tutta al parte dell’isola di Guam che non sporge sulla fossa delle Marianne, è circondata da una folta barriera corallina, necessaria al mantenimento dell’ecosistema, e quindi al massimo livello di protezione. E’ proibitissimo prelevarli in natura e trasportarli e commercializzarli, senza averne avuto il permesso. Il controllo all’aeroporto di Linate è scattato grazie a una segnalazione coordinata tra le autorità doganali europee e l’Ufficio Investigazioni della Direzione Antifrode italiana.

Operazione internazionale

La sinergia operativa e l’eccellente risultato ottenuto sono infatti frutto della collaborazione tra ADM e Guardia di Finanza e del rapido scambio di informazioni avvenuto, nell’ambito della Convenzione di Napoli II, tra l’Ufficio Investigazioni della Direzione Antifrode, l’Ufficio delle Dogane di Milano 3 e un’ altra Autorità doganale europea ( che al momento non si può ancora citare).

Il viaggiatore era stato sottoposto ad un controllo all’imbarco e aveva mostrato atteggiamenti che facevano ritenere opportuno un controllo più accurato, al suo arrivo in italia, anche delle valigie stivate prima dell’imbarco. Anche se il passeggero era stato lasciato partire perchè non aveva addosso nulla, lui e il suo bagaglio erano attesi a Linate per il controllo approfondito, che ha dato i suoi esiti.

C.I.T.E.S

La Convenzione di Washington (CITES), sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione, ha lo scopo di garantire che il commercio internazionale di esemplari di animali e piante selvatiche non minacci la loro sopravvivenza, concorrendo alla salvaguardia della biodiversità.

