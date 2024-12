5 favorite per l’Europa League, la Lazio sempre più candidata alla vittoria

Letture: 32

La fase a eliminazione diretta dell’Europa League si avvicina e il torneo inizia a delineare le sue protagoniste. Tra grandi nomi e sorprese di stagione, i bookmaker hanno già individuato le principali favorite per il trionfo finale. Ecco una panoramica delle cinque squadre più quotate, con un’attenzione particolare alla Lazio, che sta vivendo un momento magico ed è sempre più considerata un’avversaria temibile.

Annunci

1 . Tottenham: il gigante inglese da battere

In cima alle preferenze dei bookmaker troviamo il Tottenham, una delle squadre più blasonate della competizione. Nonostante un rendimento altalenante in Premier League, gli Spurs hanno mostrato solidità in Europa, accumulando punti preziosi nel girone. La quota media assegnata, pari a 5, li pone come i favoriti principali, grazie alla leadership dell’allenatore Postecoglou e alla forza del collettivo. Il contributo di Brennan Johnson, protagonista di molte serate europee, potrebbe rivelarsi determinante nella fase a eliminazione diretta.

Annunci

2. Manchester United: l’incognita inglese

Il Manchester United si posiziona al secondo posto tra le favorite, con una quota media di 6,5. Nonostante una stagione complicata in Premier League, i Red Devils sembrano intenzionati a riscattarsi in Europa. La squadra guidata da Amorim ha dimostrato di avere il potenziale per competere ai massimi livelli, grazie a un mix di esperienza e talento. Quando la competizione entrerà nel vivo, sarà difficile sottovalutare una formazione con tanta tradizione europea.

Annunci

3. Athletic Bilbao: una motivazione speciale

L’Athletic Bilbao, con una quota media di 7, rappresenta una delle sorprese più affascinanti della competizione. La squadra basca sta conducendo un cammino quasi perfetto in Europa League, galvanizzata dalla possibilità di giocare la finale nello storico stadio di casa, il San Mamés. Questa prospettiva, unita all’esperienza di Valverde in panchina, rende l’Athletic una mina vagante che nessuno vorrebbe affrontare nelle fasi decisive.

4. Real Sociedad: il talento basco in azione

Anche l’altra grande rappresentante dei Paesi Baschi, la Real Sociedad, si inserisce tra le candidate principali. Con una quota media di 9,5, la squadra di San Sebastián ha dimostrato di saper alternare prestazioni altalenanti a momenti di grande brillantezza. La sua aggressività e verticalità sono armi importanti, soprattutto nelle gare da dentro o fuori, dove ogni errore può essere fatale.

Annunci

5. Lazio: il volo biancoceleste

Ecco la grande sorpresa: la Lazio è sempre più protagonista in questa edizione dell’Europa League. Il club guidato da Marco Baroni sta vivendo una stagione straordinaria, caratterizzata da un gioco brillante e una continuità di risultati che impressiona. Con quattro vittorie e un pareggio nelle prime cinque giornate, i biancocelesti hanno dominato il proprio girone, trascinati dai gol di Pedro e da un collettivo che sembra avere trovato la giusta alchimia.

Anche i principali siti di scommesse sportive online, tra cui NetBet, stanno riconoscendo la forza della Lazio, considerandola tra le favorite per la vittoria finale. Con una quota media di 10, i biancocelesti hanno scalato rapidamente le classifiche di gradimento, confermandosi una delle sorprese più interessanti della competizione.

Annunci

Perché la Lazio è una seria candidata

La Lazio non è solo una squadra solida, ma anche una formazione capace di giocare un calcio spettacolare e organizzato. Questo mix, unito a una rosa equilibrata e al carisma del suo allenatore, rende il club romano una delle squadre più temute per il proseguo della competizione.

Inoltre, la possibilità di evitare big match nelle prime fasi della fase a eliminazione diretta potrebbe ulteriormente favorire il cammino della Lazio, che ha dimostrato di saper gestire la pressione e sfruttare al meglio le occasioni.

La corsa all’Europa League è appena iniziata

Mentre il torneo si prepara a entrare nella fase più emozionante, le cinque squadre menzionate si candidano a essere le protagoniste assolute. Tottenham e Manchester United portano con sé la tradizione inglese, mentre i club baschi aggiungono un tocco di passione e imprevedibilità. Ma è la Lazio a rappresentare la vera outsider, pronta a volare verso un traguardo storico.

Con il cammino europeo che promette emozioni fino all’ultimo, non resta che seguire con attenzione le prossime sfide, sapendo che il campo potrebbe riservare sorprese inaspettate. La Lazio, intanto, continua a volare alto e a sognare in grande.