MIlano, Corvetto. 91enne salvata dalle fiamme, ma è grave

Questo pomeriggio, poco prima delle 17,30 in un appartamento di via Mompiani 4, nel quartiere Corvetto, si è verificata un’esplosione seguita poi da un’incendio. Una donna di più di 91 anni è stata salvata dai Vigili del Fuoco appena in tempo dalle fiamme. E’ però grave. L’incidente è avvenuto all’interno di un appartamento al piano terra di una delle palazzine del civico 4.

I Vigili del fuoco di Milano, giunti sul posto con tre mezzi di soccorso, hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’edificio, evitando che l’incendio si propagasse ai piani superiori. All’interno dell’abitazione, i soccorritori hanno trovato la signora, in condizioni critiche ma ancora viva. La donna è stata immediatamente trasportata al Policlinico di Milano in codice rosso.

Secondo i primi rilievi, l’esplosione potrebbe essere stata causata da una fuga di gas. A quanto pare la donna viveva ancora da sola. Nell’appartamento, i Vigili del fuoco hanno anche trovato una grande quantità di oggetti accatastati. Non si sa ancora se potrebbe trattarsi si un’accumulatrice seriale oppure se era una signora che viveva da sola e che non ce la faceva più a sistemare le cose o a portare via le pattumiere. Però la presenza di materiale combustibile potrebbe aver contribuito alla rapidità con cui le fiamme si sono propagate. Le indagini sono ancora in corso per accertare le cause esatte dell’incidente.

De Silvestri

I numero civico 4 di via Mompiani è conosciuto per essere stata l’abitazione milanese di Vincenzo de Silvestri, uno degli operai della Innocenti prelevati dai soldati tedeschi e portati in Germania. Morì il 23 marzo 1945, a 43 anni, nel campo di concentramento di Matthausen e, come dice la targa sul muro della palazzina, fu insignito del certificato Alexander, con la qualifica di soldato appartenente alla 194esima brigata garibaldina Innocenti. Un riconoscimento postumo.

La sua storia si può mettere a confronto con quella di questa signora nata anche lei nei primi decenni del 1900, pensando a come può essere ingiusta la vita, in tutta la sua durata. Quella di De Silvestri è stata spezzata nel fiore degli anni dalla guerra, e quella di questa signora che abitava, 80 anni dopo, nello stesso condominio, potrebbe concludersi a causa della solitudine, in tempo di pace.

