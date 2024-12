Albairate. Investita una ciclista di 39 anni

Letture: 1.234

Questa mattina, poco prima delle12.40 in via per Castelletto, ad Albairate, una donna di 39 anni in bicicletta è stata investita da un’auto guidata da un uomo di 28 anni. Il ragazzo si è fermato a soccorrere ma poi si è allontanato ed è andato a prendere il padre. Poi, insieme al genitore, è tornato in via per Castelletto.

La centrale operativa del 112 ha inviato sul luogo dell’incidente due ambulanze, una della croce Rossa di Pavia e una di Ata soccorso della sezione di Zelo Surrigone, un’ automedica e ha allertato l’elicottero del 118. I rilievi dell’incidente sono stati affidati ai carabinieri della compagnia di Abbiategrasso. Dopo i primi soccorsi, i sanitari della Croce Rossa hanno affidato la giovane donna agli operatori dell’elicottero, che hanno trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Matteo di Pavia, in codice giallo. Il 28enne è stato invece trasportato da Ata all’ospedale di Magenta per effettuare l’esame tossicologico.

Le valutazioni sull’incidente sono state affidate ai carabinieri, che ricostruiranno la dinamica. Infatti quel lato della via per Castelletto, che costeggia il Naviglio Grande, ha una pista ciclabile protetta che non dovrebbe permettere il contatto fra le biciclette e le automobili.

