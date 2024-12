Milano, via Zama. Incidente sul lavoro. Muore un operaio dell’Amsa

Letture: 1.220

Questo pomeriggio poco prima delle 18.30 un 52 enne che lavorava nella raccolta dei rifiuti è morto in un terribile incidente sul lavoro in via Zama all’altezza del numero civico 31. L’accertamento e le indagini sulle cause sono in corso, ma l’operaio stava lavorando a bordo di un mezzo della società di raccolta rifiuti milanese, ed è rimasto schiacciato tra il mezzo Amsa ed un’ auto parcheggiata. È facile immaginare che sia caduto dai pradelli su cui spesso si vedono aggrappati gli operai che usano quei mezzi.

L’uomo è stato estratto dai Vigili del fuoco del Distaccamento di piazzale Cuoco , inviati sul posto dalla centrale operativa del 112 insieme a un’ambulanza della Misericordia di Milano e a un’automedica. I Vigili del fuoco avevano anche un mezzo dall’UNIMOG. Purtroppo, nonostante tutti i tentativi, l’uomo è stato estratto privo di vita. L’operaio era residente a Cernusco sul Naviglio. Sul posto,per le indagini del caso, anche la polizia di stato.

