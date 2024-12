Varese: controlli straordinari dei carabinieri per le feste natalizie

Letture: 1.718

I Carabinieri della Compagnia di Varese, in collaborazione con il Comando Provinciale e la Polizia Locale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella serata di venerdì. L’operazione rientra nel rafforzamento del dispositivo di sicurezza previsto per il periodo natalizio e ha coinvolto le principali aree della movida cittadina e zone sensibili della città.

Annunci

Il focus dei servizi era il controllo della sicurezza stradale, anche attraverso l’impiego dell’etilometro per verificare il tasso alcolemico dei conducenti. Sono stati così controllati 68 veicoli e identificate 93 persone. Durante l’attività, sono state contestate cinque violazioni al Codice della Strada, che hanno prodotto in totale 550 euro di sanzioni e la decurtazione di 20 punti della patente.

Annunci

Aree sensibili e prevenzione

Le pattuglie si sono concentrate soprattutto nelle zone della movida varesina e sui luoghi considerati a rischio di vandalismo e per gli schiamazzi notturni. Sono stati infatti organizzati dei presidi prolungati con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire reati predatori, lo spaccio e l’ uso di droga. Sono state pattugliate anche le zone adiacenti alle stazioni delle ferrovie e al centro storico.

Annunci

Ottimi commercianti

Nel corso dell’operazione, sono stati controllati due esercizi pubblici, ma non sono state riscontrate irregolarità. L’intervento, dicono dal comando provinciale dei carabinieri di Varese, è parte di una più ampia campagna di controlli straordinari in vista delle festività natalizie, per garantire un clima di sicurezza durante uno dei periodi dell’anno più affollati e movimentati dell’anno