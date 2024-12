Sgominata banda di ladri albanese. 50 furti in due mesi

Letture: 3.446

Sgominata banda di ladri d’appartamento, avevano effettuato 50 colpi in poche settimane. Una banda di ladri albanese, responsabile di almeno 50 furti in appartamento nel Nord Italia, è stata smantellata grazie a un’operazione congiunta fa polizia, carabinieri e polizia locale. Il bottino complessivo dei colpi supera il mezzo milione di euro.

Le indagini e l’arresto del capo della banda di ladri

Le indagini, avviate a novembre dalla Squadra Mobile di Padova, hanno permesso di individuare, anche tramite i varchi stradali posizionati su diverse strade, una Mercedes grigia utilizzata dai malviventi per spostarsi tra Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. Il 16 dicembre, gli agenti hanno effettuato un blitz ad Abbiategrasso, arrestando un 29enne albanese, che è ritenuto il capobanda.

Il 29enne era già pregiudicato per associazione a delinquere relativamente a una serie di furti avvenuti tra il 2015 e il 2017. Questa volta l’uomo è stato trovato in possesso di decine di oggetti rubati e di diversi cellulari. Dopo l’arresto, è stato trasferito al carcere di San Vittore con l’accusa di furto e ricettazione. In base ai suoi spostamenti le indagini si sono estese a un appartamento di Bareggio, dove all’arrivo della polizia si trovava la compagna di un complice del 29enne.

Si tratta di un 45enne già noto alle autorità internazionali e il cui nominativo era già inserito nei database, per furti in abitazione commessi in Belgio tra il 2012 e il 2015. Il bottino recuperato comprende oltre 150 oggetti di valore, tra cui gioielli, borse di marca ed elettrodomestici.

I furti nell’altomilanese

Tra i furti più significativi, uno è avvenuto nei primi giorni di dicembre a Basiano, con un bottino di 2.500 euro in contanti, gioielli, una pelliccia e persino un phon per capelli. L’8 dicembre sono state rubate due targhe a Sedriano, mentre il giorno seguente, a Parabiago, è stata sottratta un’Audi SQ2 TFSI. Fondamentale è stata la collaborazione tra la Polizia Locale di Bareggio e la Squadra Mobile di Padova. Grazie agli impianti di videosorveglianza e alla conoscenza del territorio, gli agenti di Bareggio hanno identificato uno dei malviventi e recuperato parte della refurtiva.

Le indagini erano iniziate a metà novembre, dopo il ritrovamento di arnesi da scasso e targhe clonate sul territorio comunale. Il vicesindaco e assessore alla Sicurezza, Roberto Lonati, ha elogiato la professionalità e l’intelligenza investigativa della Polizia Locale anche attraverso il profilo Facebook del sindaco di Bareggio, Linda Colombo L’operazione ha permesso di smantellare una rete criminale attiva in tutto il Nord Italia, restituendo ai legittimi proprietari beni per un valore significativo e assicurando alla giustizia i responsabili di numerosi furti in abitazione.