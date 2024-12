Rapinatore seriale arrestato: 15 farmacie tra Milano e Sesto San Giovanni

Letture: 2.528

Un 49enne italiano è stato accusato di aver compiuto 15 rapine ai danni di farmacie, tra gennaio e febbraio 2024. L’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP su richiesta della Procura della Repubblica di Milano, è stata eseguita dalla Polizia di Stato. L’uomo era già nel carcere di Monza dopo essere stato arrestato in flagranza durante una rapina lo scorso 15 febbraio a Sesto San Giovanni.

L’arresto in flagranza

Il 15 febbraio, il 49enne era stato sorpreso dai “Falchi” della Sesta Sezione della Squadra Mobile di Milano mentre rapinava una farmacia a Sesto San Giovanni. Arrivato sul posto con uno scooter e il volto nascosto da un casco, era entrato nel negozio e aveva minacciato il personale con una pistola a salve cui il tappo rosso era stato limato e tolto. All’uscita, lo aspettavano gli agenti che lo avevano fermato. Aveva ancora i 200 euro, provento della rapina, e la pistola utilizzata.

Gli investigatori della Squadra Mobile hanno quindi avviato degli accertamenti per verificare se l’uomo potesse essere responsabile di altre rapine simili. Hanno identificato un modus operandi comune, cioè l’ utilizzo di una pistola senza tappo rosso, il travisamento con il casco o il cappuccio della felpa e la fuga su uno scooter di grossa cilindrata. Questi elementi hanno permesso di collegarlo a quindici rapine compiute tra Milano e Sesto San Giovanni, con un bottino totale di circa 9.000 euro. Ogni rapina seguiva lo stesso schema: il rapinatore arrivava in scooter, minacciava le dipendenti con la pistola e s’ impossessava dell’incasso prima di fuggire. In alcuni casi, riusciva a compiere più rapine nello stesso giorno.

Il nuovo provvedimento

Come scrivevamo all’inizio, il rapinatore seriale di farmaci è in carcere, ed è lì che gli sono stati notificati gli atti d’accusa per le 15 rapine. Il quadro probatorio raccolto dagli investigatori ha portato il GIP a emettere un nuovo provvedimento restrittivo per l’uomo che si sommerà a quello in corso, però il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità dell’indagato sarà accertata solo con una sentenza definitiva. Non è stato diffuso nemmeno l’elenco delle farmacie rapinate.