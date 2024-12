Babbo Natale porta i doni ai cavalli della scuderia Marina di Ozzero

Letture: 2.325

Visto il gran da fare che avrà nei prossimi giorni con i bimbi di tutto il mondo, Babbo Natale è arrivato in anticipo alla “Scuderia Marina” di Ozzero in provincia di Milano per portare doni e prelibatezze ai bellissimi cavalli che durante l’anno con i loro istruttori di equitazione si sono resi disponibili e pazienti con i tanti dilettanti e non che li hanno cavalcati. Per la prima volta nella storia del mondo equestre sono i cavalli a ricevere prelibatezze natalizie e tanti regali.

In procinto delle imminenti feste natalizie sono tanti i party organizzati per scambiarsi gli auguri e qualche dono, ma noi siamo rimasti attratti e incuriositi per il bellissimo evento organizzato dal padrone di casa Marco Rotelli, una vera fucina di vulcano che in segno di riconoscimento ai suoi tanto amati cavalli ha organizzato un party esclusivo dedicato solo a questi bellissimi animali a quattro zampe.

I momenti della festa di Natale alla Scuderia Marina

Proprio Cosi! Babbo Natale in compagnia dei suoi collaboratori Elfi si è presentato nei box della scuderia consegnando amorevolmente sotto lo sguardo Incredulo dei fantastici ospiti carote, biada, mele e zuccherini, ma non solo. Ai fortunati cavalli sono state donate anche selle, briglie e staffe nuove di zecca. Un party in piena regola testimoniato da amici Vip e frequentatori della scuderia Marina che hanno voluto essere presenti a questo bel momento di coccole.

Un party esclusivo

Tra i tanti ospiti ne citiamo alcuni: il noto youtuber ed esperto in cavalli il seguitissimo maestro d’equitazione Francesco Vedani, il divertentissimo comico e cabarettista Paolino Boffi, sempre pronto e attento alle iniziative Sociali, l’inviata di Video Fashion Tv Delia Russello presente con la sua troupe televisiva, l’ astrologo e giornalista del noto settimanale Novella 2000 Joss Procino, l’instancabile e storica grande speaker di Radio Italia solo Musica Italiana Fiorella Felisatti, l’organizzatore di eventi Jaques Avella e Ghyblj, anche lui presente con una troupe televisiva per registrare uno speciale Natale per Truman Tv.

Marco Rotelli ha organizzato una magnifica serata che ha allietato i presenti con sketch Musicali e Comici accompagnati da squisite pietanze locali e tante bollicine che rimarrà nei Ricordi Storici del Mondo dell’equitazione.

