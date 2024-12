Sabato sera a ritmo di jazz e swing: imperdibile concerto a Solbiate Olona

Letture: 1.209

Solbiate Olona: The Jolly Shoes Sisters chiudono la stagione di JAZZaltro Un evento imperdibile tra jazz e blues Sabato 21 dicembre, il centro socioculturale di Solbiate Olona, in via dei Patrioti 31, ospiterà il concerto conclusivo della stagione musicale di JAZZaltro. A calcare il palco saranno Laura Fedele e Veronica Sbergia, conosciute come The Jolly Shoes Sisters, pronte a offrire al pubblico uno spettacolo travolgente e pieno di energia. L’evento, organizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale, inizierà alle ore 21.

L’ingresso è gratuito, con la possibilità di lasciare una donazione libera fino a esaurimento posti. Un viaggio musicale tra passato e presente Laura Fedele, poliedrica artista alla voce, pianoforte e fisarmonica, e Veronica Sbergia, straordinaria interprete alla voce, washboard e ukulele, porteranno in scena un repertorio che attraversa i decenni, dai ruggenti anni Venti agli anni Quaranta, fino a rivisitazioni contemporanee. Tra hot jazz e swing, le due musiciste uniscono tradizione e modernità, incantando con arrangiamenti vocali magistrali e un interplay ritmico che cattura lo spirito della musica afroamericana.

Il washboard, in particolare, aggiungerà un tocco vintage, richiamando le radici del jazz di New Orleans. Le protagoniste: due stelle della scena musicale Laura Fedele, cantante, pianista e compositrice, è un’artista “senza confini” che spazia tra jazz, blues e soul con una maestria unica. Con una carriera costellata di album, concerti in tutta Europa e partecipazioni a festival prestigiosi come il Jazz and Heritage Festival di New Orleans, ha consolidato il suo nome tra le voci più significative della scena jazzistica italiana.

Nel 2020, la sua versatilità è stata celebrata anche in televisione, dove è arrivata in semifinale a “The Voice Senior”. Veronica Sbergia, dal canto suo, è un’icona del blues europeo, premiata a Tolosa con l’European Blues Challenge nel 2013 e acclamata sui palchi di festival internazionali come l’International Blues Challenge di Memphis. La sua passione per il ragtime, il country-blues e l’early jazz la rende un punto di riferimento per il genere, portandola a esibirsi in tour in tutta Europa insieme al compagno Max De Bernardi.

Un gran finale da non perdere L’incontro tra queste due artiste straordinarie promette di essere un’esperienza musicale unica, capace di trasportare gli spettatori in un viaggio sonoro ricco di emozioni e suggestioni. Il concerto di Solbiate Olona non è solo la chiusura della stagione di JAZZaltro, ma anche una celebrazione della musica come linguaggio universale che unisce generazioni e culture.

