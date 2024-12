Furti in villa tra Milano e Monza Brianza: 2 arresti e caccia al terzo uomo

Letture: 2.361

Durante le indagini per alcuni furti in villa tra Milano e Monza Brianza, lo scorso 10 dicembre, la Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha fermato 2 albanesi irregolari e sta dando la caccia al un terzo che è riuscito a fuggire per ora alla cattura. I tre hanno 32, 40 e 36 anni. Il 40enne e il 36enne hanno già precedenti per furto. Sono accusati di far parte di un’associazione criminale specializzata nei furti in villa. Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Milano, si sono concentrate su una serie di furti avvenuti tra Milano e Monza Brianza lo scorso mese di novembre.

Un’auto rubata e 12 furti in due settimane

Gli investigatori sono riusciti a identificare il gruppo criminale grazie a un’attività di monitoraggio. L’elemento chiave delle indagini è stata l’individuazione di una Alfa Romeo Stelvio rubata e utilizzata dal gruppo per gli spostamenti. Una volta trovata, i poliziotti la hanno messa sotto osservazione e, attraverso intercettazioni ambientali e appostamenti, hanno individuato le persone che la utilizzavano e il loro modus operandi, molto ben collaudato. L’auto rubata montava una targa clonata da un’altra auto dello stesso tipo. Un solo particolare le differenziava: il colore era simile ma non lo stesso. La piccola differenza non è però passata inosservata agli investigatori che l’hanno rilevata mentre guardavano i video dell’auto che passava sotto i varchi stradali.

Sceglievano con cura le abitazioni da svaligiare, i membri avevano ruoli presici e si avvalevano di un set di grimaldelli e strumenti da scasso. Operavano fra il tardo pomeriggio e la prima serata. Nei giorno precedenti effettuavano dei sopralluoghi con un’auto “pulita”. In sole due settimane, il gruppo ha effettuato almeno 12 furti, perpetrati con tecniche che evidenziano una notevole esperienza criminale.

Per il momento sono stati loro imputati un furto il 5 novembre Trezzano sul Naviglio, un altro l’8 a Muggiò, ancora il 10 a Desio. Il 13 e il 14 hanno compiuto due furti a Biassono, il 16 ne hanno effettuati 3 a Seregno, in villette molti distanti fra loro. Il 18 si sono dedicati a Paderno Dugnano, il 19 a Besate Brianza, e il 20 nuovamente a Desio.

Fermi convalidati, ma uno è in fuga

Due dei tre componenti d sono stati rintracciati in un’appartamento di Verano Brianza, in provincia di Monza Brianza, e trasferiti nel carcere locale, mentre il terzo risulta ancora ricercato. Probabilmente si trova già all’estero. Il fermo, disposto dalla Procura e convalidato dal GIP di Monza Brianza, e ha consentito di recuperare l’auto rubata con targhe clonate, strumenti da scasso, una somma di denaro in contanti e diversi gioielli facenti parte del bottino dei colpi messi a segno. Nel bottino c’era anche una wolkswagen, poi recuperata dopo essere stata parcheggiata dalla banda, che mirava probabilmente a tenersela a disposizione.

