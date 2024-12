Urbanistica, sociale e riqualificazione urbana: ecco il Bilancio 2025 di Magenta

Letture: 911

Consiglio Comunale di Magenta: approvato il Bilancio di Previsione 2025. Durante l’ultimo Consiglio Comunale di Magenta dedicato all’approvazione del Bilancio di Previsione per il 2025, l’amministrazione comunale ha illustrato i principali numeri e progetti previsti per l’anno venturo, mettendo in evidenza alcuni punti che, secondo la loro visione, sono le priorità strategiche per il territorio. Ce ne hanno inviato un sunto delle loro posizioni che illustriamo volentieri. Mancano, in questo articolo, le posizioni delle minoranze che attendiamo per dare loro lo stesso risalto.

Bilancio e numeri principali

Gli oneri di urbanizzazione, indicatore della capacità attrattiva della città, sono passati dai 700.000 euro di inizio mandato agli attuali 3,5 milioni di euro. Secondo l’amministrazione, questo incremento testimonia la rinnovata fiducia degli operatori economici e degli investitori. Tra le principali voci di spesa figurano:

Settore sociale: stanziati oltre 3 milioni di euro per il sostegno alle fragilità;

Settore scolastico: oltre 2 milioni di euro destinati ai servizi scolastici, al funzionamento amministrativo e all’educativa scolastica per studenti con difficoltà.

Interventi previsti per il 2025

L’amministrazione ha annunciato diversi interventi strutturali e di riqualificazione urbana, tra cui:

Riqualificazione di Piazza Liberazione: un progetto descritto come centrale per il rinnovamento del centro cittadino;

Piano di asfaltature e manutenzione del verde urbano: i lavori inizieranno con l’arrivo della bella stagione e saranno finalizzati a migliorare decoro e vivibilità.

Dichiarazioni politiche

I rappresentanti della maggioranza hanno sottolineato il lavoro svolto negli ultimi anni, definendolo “serio e costante” e attribuendo i risultati a una strategia condivisa tra amministratori, dirigenti e collaboratori comunali. Inoltre, hanno ribadito il loro impegno a mantenere alta l’attenzione sui bisogni della comunità e sulle opportunità di sviluppo del territorio. Infine, i capigruppo di Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lista Civica Sindaco di Tutti hanno augurato ai cittadini un sereno Natale, chiudendo con un messaggio di fiducia per il nuovo anno.