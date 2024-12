Tentato omicidio a Milano. 43enne salvato dall’intervento della polizia

Letture: 2.330

Questa notte una tragedia è stata sfiorata in viale Marche e un uomo è stato salvato in extremis, durante un tentativo di omicidio, grazie all’intervento della polizia. Intorno le 23.40 una donna di 56 anni ha chiamato disperata il nue 112. Il figlio 28enne era tornato a casa intorno alle 23, completamente stravolto dalla droga o da altre sostanze che aveva preso. Non appena in casa, il giovane era diventato aggressivo nei confronti della madre e del compagno di questa, un uomo di 45 anni. Ce l’aveva soprattutto con quest’ultimo, e d un certo punto è passato alle vie di fatto.

Annunci

Ha preso un paio di forbici e cominciato a tentare di colpire il 43enne. lo aveva appena appena graffiato, intanto che la donna chiamava nuovamente il 112, il 43 enne ha cercato rifugio in camera da letto, anche nella speranza che il ragazzo perdesse interesse nell’aggressione. Invece il 28enne è andato in cucina e ha preso un coltello, con una lama lunga 27 cm. E’ entrato a forza in camera da letto e ha nuovamente aggredito il 43enne, questa volta ferendolo profondamente alle braccia, che l’uomo aveva alzato per proteggersi dalle coltellate.

Annunci

In quel momento sono arrivati i poliziotti che lo hanno disarmato e bloccato. Il 43enne è stato affidato alle cure dei sanitari che lo hanno portato al pronto soccorso dell’ospedale. E’ stato dimesso nel pomeriggio. Il ragazzo che è seguito dal sert di zona per delle storie di tossicodipendenza è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Aveva già alcuni precedenti legati al mondo della droga. Quando lo hanno ammanettato gridava ancora ” E’ morto? Lo ho ammazzato?” e poi, rivolgendosi ai poliziotti ” Se non mi fermavate , lo ammazzavo”. Frasi che non lasciano dubbi sulle sue intenzioni.

Annunci