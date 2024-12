Ossona. Ancora un tentativo di furto sventato da un cittadino

Letture: 3.489

Nuovo tentativo di furto a Ossona. Sabato 14 dicembre, verso le 18:15, due persone hanno tentato di entrare nel portone di una abitazione di via Alessandro Volta. Sono velocemente fuggiti a bordo di un suv grigio, quando si sono accorti di una persona affacciata al balcone che li guardava. Uno dei due aveva un forte accento straniero. Prima di saltare in auto per la fuga, l’uomo ha urlato qualcosa all’indirizzo della persona al balcone, probabilmente qualche minaccia, ma siccome era in una delle lingue dell’ est europeo, non è stata capita.

Il probabile ladro indossava un cappellino blu e un giubbotto blu. L’altro uomo era all’interno dell’auto e quindi non è stato possibile descriverlo. I due con il suv grigio sono però quasi sicuramente passati sotto uno dei varchi con telecamere che circondano il paese. La targa quasi sicuramente emergerà dall’analisi delle telecamere, che riprendono anche al buio e quando, e se, l’auto tornerà a Ossona, sarà segnalata.

L’occhio aperto sui furti, però, è ormai un fatto di cultura, e a Ossona si sta sempre più espandendo l’esperienza del controllo di vicinato che tende a coprire tutto il paese con persone che sanno capire quando sta succedendo qualcosa di anomalo.

