Incendio a Milano: evacuato un palazzo. 2 persone salvate dai Vigili del fuoco

Un violento incendio ha colpito un appartamento al terzo piano di un edificio in via Baldinucci 100, nel quartiere Dergano di Milano, nel pomeriggio di oggi. L’allarme è scattato intorno alle 15, quando le fiamme hanno avvolto l’intero immobile. L’appartamento era fortunatamente vuoto al momento del rogo.

Fiamme al terzo piano, fumo ai piani superiori

Il denso fumo provocato dalla combustione si è propagato rapidamente ai piani superiori, creando momenti di panico. Al quinto piano, due persone si sono rifugiate su un terrazzino per sfuggire al fumo. I vigili del fuoco, intervenuti tempestivamente con quattro mezzi e il carro soccorso, hanno recuperato i due occupanti in sicurezza, con l’autoscala. Entrambi sono risultati in buone condizioni e non hanno richiesto ulteriori cure mediche.

Edificio evacuato per sicurezza

L’intero edificio è stato evacuato a scopo precauzionale, permettendo ai vigili del fuoco di operare in sicurezza per domare le fiamme e ispezionare poi l’area. La struttura è ora sotto osservazione per verificare eventuali danni strutturali

Cause ancora, da chiarire

Le cause dell’incendio sono al vaglio delle squadre tecniche intervenute. Non si esclude alcuna ipotesi, e ulteriori indagini saranno necessarie per determinare l’origine del rogo, ma generalmente questo tipo di incendi sono provocati da corto circuiti elettrici.