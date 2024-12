Milano: Polizia arresta tre ladri in zona Porta Ticinese e sui tram

Letture: 1.501

A Milano, venerdì sera, tre ladri, (un cubano, un peruviano e un cileno) sono stati arrestati dalla Polizia di Stato per furto aggravato in concorso. Gli agenti della Squadra Mobile hanno agito in due distinti episodi, mettendo fine ai piani dei 3 malviventi nel cuore della movida e sui mezzi pubblici milanesi. il primo episodio riguarda un furto in un bar in zona ticinese

Furto in un bar di Porta Ticinese

Alle 20:30, gli agenti della 6ª Sezione della Squadra Mobile, che erano in servizio di prevenzione in borghese, hanno individuato due persone sospette in corso di Porta Ticinese, all’angolo con via Molino delle Armi. Seduti a un tavolo di un bar, un uomo e una donna, entrambi di origine sudamericana, osservavano con insistenza gli effetti personali dei clienti. I due ladri si erano posizionati strategicamente dietro una coppia: la donna, vittima designata, aveva appoggiato la borsa sullo schienale della sua sedia.

Il 51enne cubano, seduto alle spalle della donna, ha coperto la mano con la giacca per non destare sospetti e, con un gesto rapido, ha afferrato la borsa. La complice ha subito nascosto la refurtiva in una borsa più grande, già preparata per agevolare l’occultamento. Una volta compiuto il furto, i due si sono alzati e si sono allontanati in direzione di piazza Vetra. Gli agenti, che stavano monitorando la scena, hanno fermato e arrestato l’uomo. La donna, avvisata telefonicamente dal complice tramite auricolari wireless, è però riuscita a fuggire con la refurtiva. E’ ricercata.

Borseggio sul tram 3

Sempre ieri sera, gli agenti della Squadra Mobile hanno individuato un 32enne cileno a bordo del tram della linea 3, all’altezza di piazza Ventiquattro Maggio. Il ladro, coprendo la mano sotto il giubbotto, ha rovistato nelle tasche del cappotto di una passeggera 32enne appena prima che questa scendesse dal mezzo. Dopo essersi impossessato dello smartphone della vittima, il borseggiatore si è diretto verso la parte anteriore del tram, dove lo attendeva un 48enne peruviano. Quest’ultimo ha preso il cellulare e ha subito iniziato a rimuoverne la scheda SIM. I poliziotti, intervenuti prontamente, hanno recuperato il telefono e arrestato entrambi gli uomini per furto aggravato in concorso.