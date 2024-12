Allarme monossido a Milano: 5 intossicati in un locale di piazza Argentina

Letture: 1

Un allarme per una intossicazione da monossido di carbonio si è verificata questo pomeriggio all’interno del ristorante Toasteria di piazza Argentina 1, in zona Loreto, a Milano. La chiamata alla centrale operativa del 112 è arrivata alle 14.53. Poco prima si erano manifestati i primi malori fra i dipendenti e i clienti del locale.

Sul posto sono arrivati per primi i soccorritori del 118 con 2 ambulanze della Croce Bianca di Milano, 1 di SOS Lambrate, e 1 di SOS Milano. Allertata sin dai primi momenti la polizia locale e un’aps dei vigili del fuoco di Milano, dotata di equipaggiamento necessario e con le maschere antigas. Una volta sul posto , mentre i soccorritori prestavano le prime cure agli intossicati, si è capito che si trattava di un’emergenza più ampia e che era necessario anche l’intervento del nucleo NBCR, ed è stata ordinata l’evacuazione preventiva di tutti gli inquilini del palazzo. L’evacuazione è stata coordinata dai vigili del fuoco assistiti dalla protezione civile comunale.

Analisi sul monossido e misure precauzionali

I vigili del fuoco del distaccamento di piazzale Cuoco e il nucleo NBCR, specializzato in rilevazioni chimiche, hanno quindi effettuato le misurazioni, che hanno confermato un’elevata concentrazione di monossido di carbonio, probabilmente legata a un malfunzionamento tecnico di alcune attrezzature o del riscaldamento unita ad una ventilazione insufficiente dei locali. Hanno quindi bonificato i locali. I vigili del fuoco si occuperanno anche delle indagini sulle cause dell’incidente.

Il bilancio

Mentre nessun residente ha accusato malori e, dopo i controlli, le famiglie hanno potuto gradualmente rientrare nei propri appartamenti, il bilancio degli intossicati è stato piuttosto grave. 5 persone sono state portate in ospedale in codice giallo: tre al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda e due al Policlinico. Sono ospedali organizzati per l’assistenza nei casi di intossicazione da monossido. All’ospedale di Niguarda c’è anche una camera iperbarica. Gli intossicati sono i dipendenti della Toasteria e hanno fra i 22 e i 30 anni. Sono stati assistite ma senza bisogno di ricovero anche altre due persone: un uomo di 60 anni e una donna di 89 anni.