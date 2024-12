Nino Ciccarelli arrestato questa mattina. Dovrà scontare delle pene accumulate

Letture: 1.501

Venerdì mattina, i carabinieri di Milano hanno arrestato Nino Ciccarelli, 55 anni, noto fondatore dei Viking e capo ultras dell’Inter. L’arresto è avvenuto a seguito di una serie di processi e di condanne ora passate in giudicato, che hanno determinato un cumulo pene di 4 anni e 6 mesi. La condanna maggiore, di tre anni e dieci mesi, deriva dagli scontri seguiti alla partita tra Inter e Napoli, giocata allo stadio di San Siro, nel dicembre 2018. A questa si aggiungono alcune altre condanne per reati minori.

Nino Ciccarelli è uno dei controversi volti del tifo interista. Era stato coinvolto indirettamente nell’inchiesta “doppia curva”, che aveva portato all’azzeramento dei direttivi dei gruppi ultras della Nord e della Sud, ma era rimasto uno dei riferimenti della tifoseria. Nel 2018, Ciccarelli era stato arrestato in via cautelare per il suo coinvolgimento negli scontri tra ultras napoletani e interisti del 26 dicembre 2018, che portarono alla morte di Daniele Belardinelli, tifoso del Varese, investito durante i tafferugli avvenuti a Milano, fra via Novara e via Fratelli Zoia.

