Casorezzo, ladri in ecocentro: tentano la fuga e tentano di speronare la polizia locale

Letture: 2.546

Giovedì 12 dicembre una coppia di marocchini, uomo e donna, è stata sorpresa dal comandante della polizia locale di Casorezzo a rubare metalli all’isola ecologica di via Fiume, a Casorezzo. Il comandante Nicolò Rachele si trovava all’ecocentro, per monitorare la situazione, perchè spesso vi si verificano dei furti e ha colto i due in flagrante mentre con un arnese pescavano materiali metallici dall’apposito container, e li caricavano su un furgone.

Il comandate li ha fermati e ha chiesto i loro documenti chiedendo loro di aprire il portello posteriore del furgone per verificare il carico. I due si sono rifiutati e per tutta risposta hanno avviato il furgone e si sono dati velocemente alla fuga, tentando di speronare l’auto della polizia locale. I due hanno lanciato i loro documenti dal finestrino. Un gesto strano, fatto forse per sfida o forse con l’idea, un po’ stramba, che se non glieli trovavano addosso non avrebbero potuto identificarli.

Il comandante infatti ha recuperato i documenti, ha identificati la coppia, è risalito facilmente allo loro residenza, e ha denunciato entrambi per furto, resistenza a pubblico ufficiale e per possesso di oggetti atti ad offendere. Avevano con loro infatti una mazza arpionata con cui estraevano i pezzi di metallo dal container.

