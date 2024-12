Incidente stradale a Milano, mamma 34enne investita sulle strisce: il camionista arrestato ad Arluno

Letture: 1.201

Questa mattina un drammatico incidente è avvenuto intorno alle 9.30 in viale Serra, all’incrocio con viale Scarampo, a Milano. Una donna di 34 anni è stata investita mortalmente da un camion mentre attraversava sulle strisce pedonali con il semaforo verde. Con la vittima c’erano i suoi due gemelli di appena un anno e mezzo e la nonna dei piccoli, di 59 anni, che sono rimasti quasi illesi ma sotto shock.

Grazie a chi ha preso nota del numero della targa del camion e alle telecamere stradali, il camion e l’autista sono stati individuati quasi subito, nel pomeriggio, in una cava ad Arluno, dove il giovane camionista, un italiano di 24 anni, stava lavorando. Dopo il fermo, è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso, poiché non si è fermato a prestare aiuto dopo l’impatto.

I soccorsi e la dinamica dell’incidente

La chiamata alla centrale operativa del 112 è arrivata alle 9.46 e che ha inviato sul postole ambulanze e i soccorritori della Croce Viola di Milano, della SOS di Novate e della Croce Verde di Milano, oltre a 2 automediche, che hanno trasportato i due bambini e la nonna al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda in codice giallo, per accertamenti. La donna di 34 anni, invece, è deceduta sul colpo a causa delle gravi ferite riportate.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima stava attraversando regolarmente sulle strisce pedonali con il semaforo verde, ma il camion non si è fermato e l’ha travolta. Le cause sono ancora da chiarire, ma non è difficile immaginare che l’incidente sia avvenuto mentre il camion girava a destra andare verso le autostrade, e che quindi avesse il verde anche lui. Le forze dell’ordine stanno analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona per confermare la dinamica e verificare eventuali responsabilità aggiuntive. Il giovane camionista, che non ha precedenti penali, sarà interrogato nei prossimi giorni per chiarire i motivi della sua fuga.