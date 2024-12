Blitz sul cantiere: operai in protesta su una gru a Milano

Letture: 1.248

Questa mattina, intorno alle 8.30, quattro operai egiziani sono saliti su una gru nel cantiere di via Silvio Pellico, 10, in pieno centro storico. La protesta, che ha attirato l’attenzione di passanti e autorità, si è svolta nell’ambito dei lavori di ristrutturazione di una palazzina storico-residenziale. I manifestanti sostengono che il titolare dell’impresa per cui lavorano non avrebbe regolarizzato alcuni pagamenti arretrati. In risposta a questa situazione, hanno deciso di salire sulla gru come gesto estremo per attirare l’attenzione sul loro caso. Sul posto Vigili del Fuoco e Polizia

Tre mezzi dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Milano sono intervenuti sul posto per monitorare la situazione e garantire la sicurezza. In contemporanea, gli agenti di Polizia stanno conducendo un tentativo di mediazione tra le parti coinvolte. Alla discussione partecipano anche rappresentanti sindacali e il titolare dell’impresa edile, nel tentativo di risolvere il contenzioso. La protesta, visibile da diverse aree circostanti del centro storico, ha causato rallentamenti nel traffico stradale nella zona, attirando l’attenzione dei residenti e dei turisti. Le autorità hanno circoscritto l’area per motivi di sicurezza, e per evitare rischi per i passanti.

In corso il dialogo tra le parti

Al momento, non si hanno notizie di un accordo raggiunto, ma i mediatori stanno lavorando per convincere i quattro operai a scendere dalla gru. La situazione è costantemente monitorata per garantire la sicurezza di tutti.

