I (milanesi) Cabrones incontrano la star internazionale Marky Ramone

Dopo anni di studio, di formazione e di seria ricerca musicale, di tante prove e controprove, l’anno scorso, a Rho, il debutto di una band punk rock del milanese dal sound molto particolare denominata “ Cabrones ”, formata dal cantante Massimo Jurzan, (in arte Jurzy), 49 anni, di Rho, dal bassista Antonio Cantiani, (Tony), 42 anni, di Bollate, dal chitarrista Gianluca Cicero, (Gianlu), 36 anni, di Parabiago e dal batterista Marco Wallace, (Marko), 46 anni, di Milano.

La loro fonte di ispirazione, il loro, per così dire, iniziale punto di riferimento, è stata la famosa band dei Ramones che sono stati un gruppo musicale punk rock statunitense formatosi, intorno al marzo del 1974, a Forest Hills, nel Queens (New York). Il gruppo fu fra i fondatori del movimento punk rock newyorkese e uno dei più influenti gruppi del genere. La band Cabrones, da quel settembre dello scorso anno, è stata invitata ad esibirsi in tanti luoghi dell’hinterland Milanese e del Varesotto, da Arese a Magenta, da Cairate a Fagnano Olona, a Saronno e tante altre località lombarde, ricevendo sempre ampi consensi dal pubblico appassionato del genere e dalla critica specializzata.

Marky Ramone a Rho con i Cabrones

Per bravura musicale, e per le sonorità ricercate nei meandri del misterioso mondo punk rock, i Cabrones sono oggi molto seguiti dai giovani. Oggi, a distanza di un anno, i Cabrones sono ritornati ad esibirsi a Rho nello stesso storico locale Rock’n’Roll, dal 2008 vero tempio del Rock della provincia di Milano. Super ospite della serata, il grande Marky Ramone, star internazionale statunitense, batterista dei Ramones. Marky Ramone, pseudonimo di Marc Steven Bell (New York, 15 luglio 1956), è un batterista statunitense, conosciuto principalmente per essere stato membro dei Ramones dal 1978 fino allo scioglimento del gruppo avvenuto nel 1996.

Prima di far parte dei Ramones , è stato batterista anche dei Richard Hell & The Voidoids e dei Dust , dimostrando di saper suonare con uno stile heavy metal , mentre parallelamente ai Ramones incise due album con il suo gruppo Marky Ramone and the Intruders . Nel 2000 collabora con Joey Ramone per la creazione del suo album solista, Don’t Worry About Me . Tra il 2001 ed il 2005 Marky Ramone ha collaborato anche con un’altra storica band punk, i Misfits , nella loro formazione moderna, partecipando alla registrazione dell’album Project 1950.

Nel 2004 partecipa ad un concerto tributo ai Ramones (immortalato nel film-documentario Too Tough to Die: a Tribute to Johnny Ramone) insieme a Henry Rollins dei Black Flag, Steve Jones dei Sex Pistols, Tim Armstrong dei Rancid , Brett Gurewitz dei Bad Religion ed altri ancora . Sempre nel 2004 ha pubblicato un DVD intitolato Ramones. Nell’ottobre 2011 è stato pubblicato un EP della band Avenue X in cui Marky ha collaborato: Avenue X, prodotto da DJ Ringo di Virgin Radio. Dal 2007 ad oggi ha effettuato numerosi concerti in Italia con la sua nuova band Marky Ramone’s Blitzkrieg .

