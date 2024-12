Blitz antidroga a Milano: 2 arresti. Smantellata una centrale di spaccio

Letture: 37

Ieri sera, a Milano, gli agenti della 6ª Sezione della Squadra Mobile hanno arrestato due uomini italiani, di 35 e 38 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine, per detenzione di droga a fini di spaccio. Il blitz è avvenuto in un appartamento situato in via Gaspare Aselli, a Città Studi, individuato dagli investigatori come base per lo stoccaggio e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Annunci

Durante un appostamento, i poliziotti hanno fermato il 38enne mentre stava entrando nello stabile. L’uomo, messo alle strette, ha subito dichiarato che nell’appartamento vi era una grande quantità di droga, pur affermando di non esserne il proprietario. La successiva perquisizione ha confermato le sue parole: nel soggiorno sono stati trovati due bilancini di precisione e circa 1 kg di hashish. Nelle camere da letto, invece, erano nascosti 60 panetti di hashish dal peso complessivo di quasi 6 kg, oltre 1,4 kg di marijuana, 1.250 euro in contanti, due macchine per sottovuoto, una pressa metallica pneumatica e materiale per il confezionamento.

Annunci

Collegamenti con un secondo appartamento

Le indagini hanno portato gli agenti a un secondo uomo, un 35enne, indicato come subaffittuario di una camera nell’appartamento di via Gaspare Aselli. Poco dopo, i poliziotti lo hanno rintracciato in via Barrili, zona Chiesa Rossa, trovandolo in possesso di due mazzi di chiavi. Uno apriva l’appartamento già perquisito, mentre l’altro dava accesso a una casa in via Francesco De Sanctis, al Quartiere Stadera. Anche questa seconda abitazione è stata perquisita. Nella camera da letto del 35enne sono stati sequestrati un bilancino di precisione, diverse dosi di hashish e marijuana per un peso complessivo di oltre 210 grammi.

Annunci