Molestie e violenza al Pronto Soccorso di Legnano:  indagato e allontanato un 22enne del Gambia

Alle 9 di questa mattina un 22enne gambiano che stazionava all’interno del pronto soccorso dell’ospedale di Legnano ha aggredito una guardia giurata, una donna di circa 40 anni, colpendola al volto mentre lei cercava di impedirgli di molestare gli altri pazienti. È intervenuta una volante del commissariato di Legnano che lo ha bloccato, identificato e riportato a più miti consigli. A suo carico una denuncia per lesioni e minacce. Le autorità hanno emesso nei suoi confronti un daspo urbano che lo obbliga a restare lontano dall’ ospedale di via Papa Giovanni Paolo II per almeno 48 ore, pena l’arresto immediato.

Quello che è successo

Nei giorni scorsi il gambiano era stato portato in ospedale da un Comune vicino. Ricevute le cure mediche, invece di allontanarsi ha deciso di rimanere a bivaccare all’interno del pronto soccorso. Non solo, durante la permanenza infastidiva i pazienti, soprattutto le donne, con apprezzamenti ben poco graditi. Questa mattina la situazione è degenerata. Il 22enne è diventato particolarmente fastidioso e aggressivo, e ha minacciato e aggredito la guardia giurata. Quindi è stato chiamato il 112.

