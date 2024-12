Milano, camionista muore carbonizzato: tragedia al Corvetto

Letture: 1.843

Domenica sera, intorno alle 21.30, un uomo ha perso la vita in un incendio che ha avvolto la cabina di guida del suo camion, parcheggiato nei pressi dell’incrocio con via Guglielmo Pecori Giraldi, nel quartiere Corvetto. Le fiamme si sono propagate rapidamente, lasciando il conducente intrappolato nell’abitacolo. Nonostante l’intervento immediato, il camionista non è sopravvissuto ed è morto carbonizzato.

Polizia locale in prima linea: due agenti in ospedale

I primi a tentare di domare l’incendio sono stati due agenti della polizia locale, di 33 e 41 anni, che si trovavano nelle vicinanze. Armati di estintori, hanno cercato di contrastare le fiamme, ma il fuoco era già troppo esteso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, due ambulanze della Croce Oro e due automediche. Per il camionista non è stato possibile far nulla. Era rimasto intrappolato nella cabina. Entrambi gli agenti della polizia locale sono stati invece trasportati in codice verde all’Pronto soccorso dell’ospedale di Niguarda,per accertamenti, relativi soprattutto all’inalazione dei fumi. Fortunatamente non hanno avuto gravi conseguenze.

Le indagini: ipotesi incendio accidentale

Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio potrebbe essere di natura accidentale. Si sospetta che le fiamme siano partite da una batteria, ma la dinamica esatta è ancora in fase di accertamento. Il tir si trovava parcheggiato in una zona industriale vicino all’ortomercato, un’area frequentata da autotrasportatori che spesso riposano in attesa del carico o dello scarico delle merci. Oltre ad identificarlo, dato che non si sa ancora nulla di lui, su gli inquirenti stanno cercando di chiarire se l’uomo fosse addormentato al momento in cui si è sviluppato il rogo.

