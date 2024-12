Magenta, allarme all’ospedale: uomo armato di coltello fermato dai carabinieri

Letture: 1.989

Ieri pomeriggio, la presenza di un uomo sospetto tra i parcheggi e l’ingresso dell’ospedale di Magenta ha allarmato diversi cittadini, che hanno contattato il 112. Lo avevano visto che si aggirava nascondendo un oggetto contundente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile di Abbiategrasso che lo hanno rintracciato e con prudenza lo hanno fermato. Si tratta di un 38enne senza fissa dimora. Dopo il controllo dei documenti lo hanno perquisito e gli hanno trovato addosso un coltello da cucina.

Nonostante non avesse mostrato atteggiamenti aggressivi nei confronti di altre persone, la presenza dell’arma ha spinto i carabinieri a condurre l’uomo in caserma per ulteriori accertamenti. Alla fine il 38enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica per porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere. Al momento, però non risultano episodi di minacce o violenza legati alla sua presenza nei pressi dell’ospedale, anche se chi aveva notato il coltello aveva delle ragioni per preoccuparsi.

