Spaccio a Milano, arrestato con 14 grammi di cocaina: blitz della Polizia

Continuano le operazioni per contenere , ed eliminare, lo spaccio a Milano. Giovedì sera, intorno alle 19, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 35 anni, cittadino italiano, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in zona Sempione. Gli agenti della 6ª Sezione della Squadra Mobile in servizio in zona, hanno notato movimenti sospetti in via Albani, al Portello. Un 45enne, in piedi accanto a un’auto, si guardava intorno come in attesa di qualcuno. Poco dopo, è stato raggiunto dal 35enne.

I due si sono spostati a bordo delle rispettive auto, percorrendo alcune vie limitrofe prima di fermarsi presso un distributore all’angolo tra via Scarampo e via Teodorico, in zona Fiera. Qui, l’acquirente è salito sulla vettura del presunto spacciatore, scendendo poco dopo. Gli agenti, che avevano osservato l’intero scambio, sono intervenuti bloccando entrambi gli uomini. Durante la perquisizione personale, il 35enne è stato trovato in possesso di 17 involucri contenenti cocaina, per un peso complessivo di circa 14 grammi, e di 505 euro in contanti, probabile provento dell’attività illecita. Il 45enne aveva con sé una dose di cocaina, acquistata poco prima per 70 euro. Ora è nel carcere di San Vittore.

