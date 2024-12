Furti a Ossona: I ladri Grinch rovinano il Natale

Letture: 3.486

Ossona: un’ondata di furti come un raid, i ladri si danno da fare nel periodo natalizio, come Grinch. Nel periodo natalizio, i ladri sembrano trasformarsi in veri e propri Grinch, rovinando le festività a famiglie e cittadini. Ossona, piccolo comune della provincia di Milano, non è stata risparmiata. Negli ultimi giorni, una serie di furti ha colpito diverse abitazioni, tutte concentrate in una zona precisa del paese.

I furti della settimana a Ossona

Martedì 3 dicembre, tra le 17 e le 18, i ladri hanno preso di mira un appartamento in via Leopardi 8. Non si sono limitati al furto, ma hanno anche causato danni significativi all’interno dell’abitazione. Lo stesso giorno, in mattinata, altre due villette sono state svaligiate: una in via Leopardi 20 e l’altra in via Buonarroti 5. I malviventi, probabilmente in gruppo, hanno scassinato le porte d’ingresso e si sono introdotti nelle case approfittando dell’assenza dei proprietari. Curiosamente, hanno saltato la villetta situata tra le due colpite in via Leopardi. Il motivo? Lì era installato un sistema d’allarme ben visibile e c’erano tracce evidenti della presenza di operai impegnati in lavori di ristrutturazione.

Il raid notturno

Pochi giorni prima, nella notte tra il 29 e il 30 novembre, è stato scassinato un box in vicolo Brasca. I ladri non si sono accontentati di portare via oggetti di valore discutibile, ma hanno danneggiato attrezzature preziose per il loro valore storico, appartenenti a un fotografo locale. Un colpo che ha lasciato amarezza, dato il legame affettivo e culturale che quegli strumenti rappresentavano.

Un piano ben studiato

L’ondata di furti sembra concentrarsi nella parte di Ossona più vicina a Casorezzo, un’area circondata da boschi e campi che potrebbero fornire ai ladri un nascondiglio ideale. Le vicinanze con Furato, frazione di Inveruno, e Casorezzo stesso rafforzano l’idea che il gruppo possa muoversi facilmente tra i confini di questi comuni, sfruttando le campagne e i boschetti per non essere individuato.

Natale sotto attacco

Le statistiche confermano che i furti in appartamento aumentano nel periodo natalizio, quando le case si riempiono di regali e i cittadini sono spesso fuori per preparare le festività. A Ossona, come altrove, emerge una realtà evidente: i sistemi di sicurezza scoraggiano i ladri. Case con allarmi ben visibili e segni di presenza sono state evitate, a dimostrazione che investire in sicurezza è fondamentale.

Prevenzione e attenzione contro i ladri Grinch

Questi episodi devono spingere i residenti a prestare maggiore attenzione, soprattutto durante le festività. Chi ha sistemi di allarme funzionanti dovrebbe assicurarsi che siano sempre attivi, mentre chi ne è sprovvisto potrebbe valutare di installarli per proteggere la propria abitazione. I carabinieri son già allertati per i furti avvenuti. IN paese si sta organizzazno un gruppo di controllo di vicinato che invita i cittadini a segnalare movimenti sospetti e a fare rete per evitare altri episodi simili. L’obiettivo, in questo periodo che dovrebbe essere di gioia, è non lasciare spazio ai Grinch di turno.